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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 1,84 1,94 -5,15 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,41 -4,96 Petkim 5,62 5,91 -4,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Halkbank 6,12 6,34 -3,47 İş Bankası (C) 4,00 4,14 -3,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,21 -3,31 İş GMYO 0,89 0,92 -3,26 Türk Traktör 44,52 46,00 -3,22 Global Yat. Holding 3,06 3,16 -3,16 Vakıflar Bankası 3,19 3,29 -3,04 Ford Otosan 60,60 62,40 -2,88 Turcas Petrol 1,69 1,74 -2,87 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 1,76 -2,84 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 Garanti Bankası 6,46 6,64 -2,71 Albaraka Türk 1,45 1,49 -2,68 Pegasus 26,42 27,14 -2,65 Vestel 8,20 8,41 -2,50 Akbank 6,13 6,28 -2,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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