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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 4,46 4,65 -4,09 İttifak Holding 3,55 3,68 -3,53 Albaraka Türk 1,41 1,45 -2,76 Anadolu Efes 22,08 22,66 -2,56 Çemaş Döküm 3,70 3,79 -2,37 İpek Doğal Enerji 4,99 5,11 -2,35 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Koza Madencilik 5,93 6,05 -1,98 Anel Elektrik 2,22 2,26 -1,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,22 -1,35 Petkim 5,55 5,62 -1,25 T.S.K.B. 0,81 0,82 -1,22 Göltaş Çimento 42,56 42,96 -0,93 Fenerbahçe Futbol 22,24 22,44 -0,89 Çemtaş 7,21 7,26 -0,69 Enka İnşaat 5,25 5,28 -0,57 İş Fin.Kir. 2,20 2,21 -0,45 Kardemir (D) 4,33 4,34 -0,23 Doğuş Otomotiv 5,38 5,39 -0,19 Alarko GMYO 49,62 49,70 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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