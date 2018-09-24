Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 438,00 465,00 -5,81 Türk Telekom 3,60 3,77 -4,51 Tekfen Holding 22,28 23,00 -3,13 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Alarko GMYO 48,32 49,62 -2,62 Galatasaray Sportif 1,59 1,63 -2,45 İş GMYO 0,90 0,92 -2,17 Bim Mağazalar 78,80 80,40 -1,99 Soda Sanayii 7,18 7,32 -1,91 Petkim 5,46 5,55 -1,62 Kardemir (D) 4,26 4,33 -1,62 Anadolu Efes 21,74 22,08 -1,54 İskenderun Demir Çelik 8,75 8,88 -1,46 Arçelik 14,25 14,44 -1,32 Kordsa Teknik Tekstil 9,69 9,79 -1,02 Enka İnşaat 5,20 5,25 -0,95 Enerjisa Enerji 5,26 5,31 -0,94 Kartonsan 339,50 342,00 -0,73 Albaraka Türk 1,40 1,41 -0,71 Çemtaş 7,16 7,21 -0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

