Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,53 3,75 -5,87 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,84 -4,35 Emlak Konut GMYO 1,81 1,87 -3,21 İş Bankası (C) 4,15 4,28 -3,04 Göltaş Çimento 41,30 42,50 -2,82 İskenderun Demir Çelik 8,51 8,75 -2,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,24 -2,42 Tümosan Motor ve Traktör 5,01 5,13 -2,34 Tat Gıda 4,29 4,39 -2,28 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 2,21 -2,26 Good-Year 3,95 4,04 -2,23 Kordsa Teknik Tekstil 9,48 9,69 -2,17 Alarko Holding 2,53 2,58 -1,94 Akbank 6,63 6,76 -1,92 Net Holding 2,08 2,12 -1,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,74 4,83 -1,86 Türk Hava Yolları 18,84 19,19 -1,82 Şekerbank 1,08 1,10 -1,82 İş Fin.Kir. 2,19 2,23 -1,79 MLP Sağlık 11,03 11,23 -1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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