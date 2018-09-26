Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,24 -8,33 Aksa 10,29 11,15 -7,71 Alarko GMYO 46,12 47,92 -3,76 Tekfen Holding 21,66 22,40 -3,30 Koç Holding 16,82 17,35 -3,05 Kardemir (D) 4,11 4,22 -2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,21 -2,48 Ereğli Demir Çelik 10,96 11,22 -2,32 Özderici GMYO 5,07 5,19 -2,31 Metro Holding 0,85 0,87 -2,30 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Sasa Polyester 10,22 10,45 -2,20 Sabancı Holding 7,38 7,54 -2,12 Gübre Fabrik. 3,03 3,09 -1,94 Netaş Telekom. 8,60 8,77 -1,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,65 4,74 -1,90 Ege Endüstri 440,00 448,00 -1,79 Kartonsan 332,00 338,00 -1,78 TAV Havalimanları 31,34 31,90 -1,76 Arçelik 14,03 14,28 -1,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

