Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 21,88 23,18 -5,61 Doğan Holding 1,10 1,16 -5,17 Koza Altın 51,25 52,75 -2,84 Tüpraş 135,50 138,90 -2,45 Aksa 10,05 10,29 -2,33 Şok Marketler 9,00 9,21 -2,28 TAV Havalimanları 30,66 31,34 -2,17 İpek Doğal Enerji 5,07 5,18 -2,12 Çemaş Döküm 3,43 3,50 -2,00 Deva Holding 4,07 4,15 -1,93 Koza Madencilik 6,22 6,34 -1,89 Anel Elektrik 2,17 2,20 -1,36 GSD Holding 0,73 0,74 -1,35 Şişe Cam 6,13 6,21 -1,29 Kordsa Teknik Tekstil 9,70 9,82 -1,22 Borusan Mannesmann 8,60 8,70 -1,15 Anadolu Cam 3,36 3,39 -0,88 Gözde Girişim 2,60 2,62 -0,76 Anadolu Efes 21,68 21,84 -0,73 Galatasaray Sportif 1,58 1,59 -0,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

