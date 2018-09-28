Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,20 3,43 -6,71 Şişe Cam 5,84 6,13 -4,73 Trakya Cam 4,30 4,43 -2,93 Pegasus 27,08 27,86 -2,80 Alarko Holding 2,45 2,52 -2,78 Anadolu Efes 21,08 21,68 -2,77 ICBC Turkey Bank 5,45 5,59 -2,50 Coca Cola İçecek 33,76 34,60 -2,43 Park Elek.Madencilik 2,83 2,90 -2,41 Gözde Girişim 2,54 2,60 -2,31 Tofaş Oto. Fab. 21,38 21,88 -2,29 Ereğli Demir Çelik 11,03 11,25 -1,96 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 5,21 -1,92 Tekfen Holding 21,62 22,04 -1,91 Ege Endüstri 430,00 438,00 -1,83 Doğan Holding 1,08 1,10 -1,82 Anadolu Cam 3,30 3,36 -1,79 Petkim 5,35 5,44 -1,65 Bera Holding 1,81 1,84 -1,63 Odaş Elektrik 3,77 3,83 -1,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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