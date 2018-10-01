Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,88 7,35 -6,39 Garanti Bankası 7,34 7,71 -4,80 Yataş 4,16 4,35 -4,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35 Tat Gıda 4,31 4,48 -3,79 Trakya Cam 4,14 4,30 -3,72 Vakıflar Bankası 3,65 3,79 -3,69 Doğuş Otomotiv 5,22 5,40 -3,33 Akbank 6,70 6,92 -3,18 Halkbank 6,48 6,69 -3,14 TAV Havalimanları 30,30 31,28 -3,13 Şok Marketler 8,60 8,87 -3,04 Tüpraş 130,30 134,20 -2,91 Aksa Enerji 4,24 4,36 -2,75 İş Bankası (C) 4,30 4,42 -2,71 Yapı ve Kredi Bank. 1,83 1,88 -2,66 MLP Sağlık 11,80 12,12 -2,64 Galatasaray Sportif 1,55 1,59 -2,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,20 -2,50 Türk Hava Yolları 18,62 19,09 -2,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

