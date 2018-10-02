Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,37 5,64 -4,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,83 -3,83 Migros Ticaret 15,36 15,92 -3,52 Koza Madencilik 6,38 6,61 -3,48 Göltaş Çimento 39,12 40,50 -3,41 Albaraka Türk 1,43 1,48 -3,38 Kartonsan 331,40 342,90 -3,35 Pegasus 25,78 26,60 -3,08 Akbank 6,50 6,70 -2,99 Türk Telekom 3,68 3,79 -2,90 Türk Hava Yolları 18,08 18,62 -2,90 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 GSD Holding 0,70 0,72 -2,78 Tümosan Motor ve Traktör 4,95 5,09 -2,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,44 4,56 -2,63 Gentaş 2,63 2,70 -2,59 Galatasaray Sportif 1,51 1,55 -2,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,17 -2,56 T. Halk Bankası 6,32 6,48 -2,47 Vakıflar Bankası 3,56 3,65 -2,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

