Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 12,95 13,59 -4,71 Gözde Girişim 2,36 2,47 -4,45 Yataş 3,91 4,08 -4,17 Vakıflar Bankası 3,43 3,56 -3,65 İş Bankası (C) 4,15 4,30 -3,49 Kardemir (D) 3,94 4,08 -3,43 TAV Havalimanları 30,94 32,02 -3,37 Doğuş Otomotiv 4,99 5,16 -3,29 Hürriyet Gzt. 0,94 0,97 -3,09 Gentaş 2,55 2,63 -3,04 Mavi Giyim 34,40 35,44 -2,93 Şişe Cam 5,64 5,81 -2,93 Kordsa Teknik Tekstil 9,71 10,00 -2,90 Karsan Otomotiv 1,36 1,40 -2,86 Şekerbank 1,03 1,06 -2,83 Emlak Konut GMYO 1,72 1,77 -2,82 Anadolu Cam 3,12 3,21 -2,80 Anel Elektrik 2,12 2,18 -2,75 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 4,95 -2,63 Garanti Bankası 7,11 7,30 -2,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

