Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,26 2,46 -8,13 Akbank 5,87 6,38 -7,99 Migros Ticaret 13,90 15,10 -7,95 Garanti Bankası 6,57 7,11 -7,59 İpek Doğal Enerji 4,89 5,29 -7,56 Yataş 3,63 3,91 -7,16 Koza Madencilik 5,88 6,32 -6,96 Bera Holding 1,61 1,73 -6,94 Gübre Fabrik. 2,76 2,96 -6,76 Türk Telekom 3,46 3,71 -6,74 Arçelik 12,08 12,95 -6,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,82 -6,64 Vakıflar Bankası 3,21 3,43 -6,41 Vestel 7,48 7,99 -6,38 Tat Gıda 3,97 4,24 -6,37 Coca Cola İçecek 32,22 34,40 -6,34 Galatasaray Sportif 1,40 1,49 -6,04 Gözde Girişim 2,22 2,36 -5,93 Göltaş Çimento 35,92 38,18 -5,92 Pegasus 24,08 25,58 -5,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Hibrit motorun 'süper teşvik'li fabrikası için geri sayım
Dünyaya ihraç edilecek! Litresi 10 milyon dolar
Dolar TL ne kadar? 4 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum