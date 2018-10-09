Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 17,84 18,70 -4,60 Gersan Elektrik 3,33 3,46 -3,76 T.S.K.B. 0,81 0,83 -2,41 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,32 -2,27 Eczacıbaşı Yatırım 7,56 7,73 -2,20 Otokar 79,70 81,45 -2,15 Net Holding 2,01 2,05 -1,95 Koza Madencilik 5,87 5,98 -1,84 Türk Traktör 46,82 47,68 -1,80 Coca Cola İçecek 31,64 32,20 -1,74 Kordsa Teknik Tekstil 10,28 10,44 -1,53 Anel Elektrik 2,01 2,04 -1,47 Türk Hava Yolları 17,57 17,83 -1,46 İpek Doğal Enerji 4,95 5,02 -1,39 Pegasus 24,58 24,92 -1,36 Enerjisa Enerji 5,15 5,22 -1,34 Alarko GMYO 49,90 50,55 -1,29 Hektaş 8,86 8,97 -1,23 Eczacıbaşı İlaç 3,35 3,39 -1,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,47 4,52 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

