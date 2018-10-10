Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,12 4,78 -13,81 Gersan Elektrik 3,05 3,33 -8,41 Yataş 3,88 4,11 -5,60 Petkim 5,09 5,37 -5,21 Coca Cola İçecek 30,00 31,64 -5,18 Türk Hava Yolları 16,70 17,57 -4,95 Türk Telekom 3,47 3,65 -4,93 Anadolu Cam 2,91 3,05 -4,59 Global Yat. Holding 2,91 3,05 -4,59 Pegasus 23,46 24,58 -4,56 Anel Elektrik 1,92 2,01 -4,48 Şişe Cam 5,43 5,68 -4,40 Doğan Holding 1,09 1,14 -4,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35 Kardemir (D) 3,75 3,92 -4,34 Albaraka Türk 1,35 1,41 -4,26 Vestel 7,19 7,50 -4,13 Ford Otosan 65,45 68,25 -4,10 Sasa Polyester 9,38 9,78 -4,09 Hürriyet Gzt. 0,94 0,98 -4,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

