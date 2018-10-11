Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 8,10 8,95 -9,45 İttifak Holding 3,91 4,12 -5,10 TAV Havalimanları 27,34 28,60 -4,41 Galatasaray Sportif 1,40 1,46 -4,11 Odaş Elektrik 3,30 3,44 -4,07 Ege Endüstri 414,20 428,10 -3,25 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Borusan Mannesmann 8,03 8,28 -3,02 Türk Traktör 44,20 45,52 -2,90 Alarko Holding 2,15 2,21 -2,71 İş Bankası (C) 4,02 4,13 -2,66 Şişe Cam 5,29 5,43 -2,58 Gentaş 2,40 2,46 -2,44 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 7,44 -2,15 Eczacıbaşı İlaç 3,23 3,30 -2,12 Anadolu Cam 2,85 2,91 -2,06 Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 1,99 -2,01 Göltaş Çimento 34,90 35,56 -1,86 Doğan Holding 1,07 1,09 -1,83 Bera Holding 1,61 1,64 -1,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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