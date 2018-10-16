Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,15 3,93 -19,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,25 -8,00 Pegasus 24,48 25,54 -4,15 İhlas Gayrimenkul 1,33 1,38 -3,62 Türk Hava Yolları 17,43 18,08 -3,60 İhlas Holding 0,33 0,34 -2,94 Coca Cola İçecek 31,34 32,24 -2,79 Gözde Girişim 2,47 2,53 -2,37 Albaraka Türk 1,38 1,41 -2,13 Aselsan 27,78 28,36 -2,05 Koza Madencilik 6,29 6,42 -2,02 İpek Doğal Enerji 5,20 5,30 -1,89 Türk Traktör 43,96 44,78 -1,83 Anadolu Efes 19,58 19,93 -1,76 Global Yat. Holding 2,98 3,03 -1,65 Garanti Bankası 7,58 7,70 -1,56 Galatasaray Sportif 1,41 1,43 -1,40 Odaş Elektrik 3,56 3,60 -1,11 Ülker Bisküvi 16,12 16,30 -1,10 Koç Holding 16,43 16,61 -1,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Şaka zannetti, 235 lira trafik cezası yedi
7 yıl kapalı kalan fabrika tekrar üretime geçti
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum