Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,15 3,93 -19,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,25 -8,00 Pegasus 24,48 25,54 -4,15 İhlas Gayrimenkul 1,33 1,38 -3,62 Türk Hava Yolları 17,43 18,08 -3,60 İhlas Holding 0,33 0,34 -2,94 Coca Cola İçecek 31,34 32,24 -2,79 Gözde Girişim 2,47 2,53 -2,37 Albaraka Türk 1,38 1,41 -2,13 Aselsan 27,78 28,36 -2,05 Koza Madencilik 6,29 6,42 -2,02 İpek Doğal Enerji 5,20 5,30 -1,89 Türk Traktör 43,96 44,78 -1,83 Anadolu Efes 19,58 19,93 -1,76 Global Yat. Holding 2,98 3,03 -1,65 Garanti Bankası 7,58 7,70 -1,56 Galatasaray Sportif 1,41 1,43 -1,40 Odaş Elektrik 3,56 3,60 -1,11 Ülker Bisküvi 16,12 16,30 -1,10 Koç Holding 16,43 16,61 -1,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

