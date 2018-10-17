Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,84 3,15 -9,84 Koza Altın 49,36 53,70 -8,08 Pegasus 23,20 24,48 -5,23 Türk Hava Yolları 16,55 17,43 -5,05 Koza Madencilik 5,99 6,29 -4,77 Fenerbahçe Futbol 8,40 8,74 -3,89 İpek Doğal Enerji 5,00 5,20 -3,85 Şok Marketler 9,58 9,95 -3,72 Ereğli Demir Çelik 10,58 10,89 -2,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 4,46 -2,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,13 -2,65 Ege Endüstri 421,30 432,70 -2,63 Vestel 7,86 8,04 -2,24 Gersan Elektrik 3,19 3,26 -2,15 ASELSAN 27,28 27,78 -1,80 Soda Sanayii 6,68 6,80 -1,76 Doğan Holding 1,18 1,20 -1,67 TAV Havalimanları 28,40 28,76 -1,25 Yataş 4,11 4,16 -1,20 Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri 2'ye katlandı
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum