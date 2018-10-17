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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,84 3,15 -9,84 Koza Altın 49,36 53,70 -8,08 Pegasus 23,20 24,48 -5,23 Türk Hava Yolları 16,55 17,43 -5,05 Koza Madencilik 5,99 6,29 -4,77 Fenerbahçe Futbol 8,40 8,74 -3,89 İpek Doğal Enerji 5,00 5,20 -3,85 Şok Marketler 9,58 9,95 -3,72 Ereğli Demir Çelik 10,58 10,89 -2,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 4,46 -2,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,13 -2,65 Ege Endüstri 421,30 432,70 -2,63 Vestel 7,86 8,04 -2,24 Gersan Elektrik 3,19 3,26 -2,15 ASELSAN 27,28 27,78 -1,80 Soda Sanayii 6,68 6,80 -1,76 Doğan Holding 1,18 1,20 -1,67 TAV Havalimanları 28,40 28,76 -1,25 Yataş 4,11 4,16 -1,20 Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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