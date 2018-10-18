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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,15 6,54 -5,96 Coca Cola İçecek 29,92 31,54 -5,14 Vakıflar Bankası 3,92 4,12 -4,85 Halkbank 7,20 7,54 -4,51 Kardemir (D) 3,85 4,03 -4,47 Trakya Cam 3,92 4,07 -3,69 Türk Telekom 3,53 3,66 -3,55 Ege Endüstri 407,20 421,30 -3,35 Turkcell 10,72 11,09 -3,34 İş GMYO 0,89 0,92 -3,26 Şişe Cam 5,37 5,54 -3,07 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Kartonsan 335,60 345,70 -2,92 Migros Ticaret 15,70 16,17 -2,91 Tofaş Oto. Fab. 21,38 22,02 -2,91 İttifak Holding 4,08 4,20 -2,86 Soda Sanayii 6,49 6,68 -2,84 Albaraka Türk 1,37 1,41 -2,84 Gentaş 2,40 2,47 -2,83 Garanti Bankası 7,63 7,85 -2,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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