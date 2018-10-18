Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,15 6,54 -5,96 Coca Cola İçecek 29,92 31,54 -5,14 Vakıflar Bankası 3,92 4,12 -4,85 Halkbank 7,20 7,54 -4,51 Kardemir (D) 3,85 4,03 -4,47 Trakya Cam 3,92 4,07 -3,69 Türk Telekom 3,53 3,66 -3,55 Ege Endüstri 407,20 421,30 -3,35 Turkcell 10,72 11,09 -3,34 İş GMYO 0,89 0,92 -3,26 Şişe Cam 5,37 5,54 -3,07 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Kartonsan 335,60 345,70 -2,92 Migros Ticaret 15,70 16,17 -2,91 Tofaş Oto. Fab. 21,38 22,02 -2,91 İttifak Holding 4,08 4,20 -2,86 Soda Sanayii 6,49 6,68 -2,84 Albaraka Türk 1,37 1,41 -2,84 Gentaş 2,40 2,47 -2,83 Garanti Bankası 7,63 7,85 -2,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum