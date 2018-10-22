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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,12 5,48 -6,57 Fenerbahçe Futbol 7,73 8,25 -6,30 Ülker Bisküvi 14,80 15,75 -6,03 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 5,21 -5,76 Kardemir (D) 3,50 3,71 -5,66 Anadolu Cam 2,94 3,11 -5,47 Halkbank 6,85 7,23 -5,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,04 -4,81 Beşiktaş Futbol Yat. 1,90 1,99 -4,52 Global Yat. Holding 2,75 2,88 -4,51 Metro Holding 0,86 0,90 -4,44 Vakıflar Bankası 3,62 3,78 -4,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Trakya Cam 3,80 3,95 -3,80 Migros Ticaret 14,80 15,37 -3,71 ICBC Turkey Bank 6,02 6,25 -3,68 Ereğli Demir Çelik 9,85 10,21 -3,53 Gözde Girişim 2,48 2,57 -3,50 Bera Holding 1,67 1,73 -3,47 Soda Sanayii 6,41 6,64 -3,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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