Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 0,99 -7,07 Kardemir (D) 3,32 3,50 -5,14 Mavi Giyim 36,60 38,50 -4,94 Doğuş Otomotiv 4,46 4,69 -4,90 Sabancı Holding 7,15 7,51 -4,79 Türk Telekom 3,25 3,41 -4,69 Tümosan Motor ve Traktör 4,68 4,91 -4,68 Türk Traktör 40,28 42,24 -4,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 4,15 -4,58 Coca Cola İçecek 28,50 29,82 -4,43 Hürriyet Gzt. 0,88 0,92 -4,35 Borusan Mannesmann 8,90 9,29 -4,20 Otokar 72,25 75,25 -3,99 Gersan Elektrik 2,93 3,05 -3,93 Fenerbahçe Futbol 7,43 7,73 -3,88 Yataş 3,71 3,84 -3,39 Doğan Holding 1,16 1,20 -3,33 Kordsa Teknik Tekstil 10,33 10,68 -3,28 Gözde Girişim 2,40 2,48 -3,23 Karsan Otomotiv 1,22 1,26 -3,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

