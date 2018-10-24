Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,27 2,50 -9,20 İskenderun Demir Çelik 7,68 8,21 -6,46 Kardemir (D) 3,12 3,32 -6,02 Ereğli Demir Çelik 9,35 9,85 -5,08 Halkbank 6,57 6,88 -4,51 Hektaş 9,36 9,75 -4,00 Zorlu Enerji 1,15 1,19 -3,36 Türk Traktör 39,00 40,28 -3,18 Aksa 9,20 9,50 -3,16 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Alarko Holding 1,96 2,02 -2,97 Koza Altın 47,20 48,60 -2,88 Tüpraş 129,30 132,90 -2,71 Göltaş Çimento 33,00 33,88 -2,60 Netaş Telekom. 7,19 7,38 -2,57 Koza Madencilik 5,46 5,60 -2,50 ASELSAN 25,16 25,80 -2,48 Sasa Polyester 9,44 9,68 -2,48 Metro Holding 0,82 0,84 -2,38 İpek Doğal Enerji 4,59 4,70 -2,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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