Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,69 5,11 -8,22 Tofaş Oto. Fab. 19,70 21,10 -6,64 Fenerbahçe Futbol 7,70 8,04 -4,23 Odaş Elektrik 3,02 3,14 -3,82 Anadolu Efes 18,90 19,65 -3,82 Ülker Bisküvi 14,80 15,31 -3,33 Türk Traktör 37,78 39,00 -3,13 İş Fin.Kir. 2,20 2,27 -3,08 Borusan Mannesmann 8,62 8,89 -3,04 Zorlu Enerji 1,12 1,15 -2,61 Tekfen Holding 22,54 23,12 -2,51 Aksa 8,98 9,20 -2,39 Polisan Holding 6,04 6,18 -2,27 Galatasaray Sportif 1,32 1,35 -2,22 Tümosan Motor ve Traktör 4,72 4,82 -2,07 Gersan Elektrik 2,87 2,93 -2,05 Otokar 71,45 72,90 -1,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,98 4,05 -1,73 MLP Sağlık 13,37 13,60 -1,69 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,85 -1,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

