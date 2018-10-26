Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,00 4,69 -14,71 Ford Otosan 57,50 64,55 -10,92 T.S.K.B. 0,71 0,77 -7,79 Global Yat. Holding 2,51 2,70 -7,04 Hürriyet Gzt. 0,80 0,86 -6,98 Trakya Cam 3,37 3,61 -6,65 Kardemir (D) 2,96 3,16 -6,33 Sasa Polyester 8,79 9,37 -6,19 Vakıflar Bankası 3,36 3,58 -6,15 Ereğli Demir Çelik 8,99 9,56 -5,96 Gersan Elektrik 2,70 2,87 -5,92 Hektaş 8,85 9,39 -5,75 Tofaş Oto. Fab. 18,57 19,70 -5,74 İskenderun Demir Çelik 7,48 7,93 -5,67 Tüpraş 125,50 133,00 -5,64 Akbank 6,39 6,76 -5,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 3,98 -5,28 Petkim 5,13 5,40 -5,00 Halkbank 6,30 6,63 -4,98 Borusan Mannesmann 8,20 8,62 -4,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

