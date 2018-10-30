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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 24,54 27,20 -9,78 İttifak Holding 3,64 4,00 -9,00 Şok Marketler 9,21 9,81 -6,12 Türk Hava Yolları 14,60 15,46 -5,56 İskenderun Demir Çelik 7,08 7,48 -5,35 Fenerbahçe Futbol 7,06 7,40 -4,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,84 0,88 -4,55 Trakya Cam 3,22 3,37 -4,45 Borusan Mannesmann 7,86 8,20 -4,15 Koza Altın 45,80 47,76 -4,10 Aksa Enerji 3,83 3,99 -4,01 Pegasus 20,64 21,50 -4,00 Şişe Cam 4,58 4,77 -3,98 Koza Madencilik 5,16 5,37 -3,91 Göltaş Çimento 32,70 33,96 -3,71 Mavi Giyim 34,10 35,34 -3,51 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,76 -3,41 Odaş Elektrik 2,86 2,96 -3,38 Tat Gıda 3,83 3,96 -3,28 Tekfen Holding 21,00 21,70 -3,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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