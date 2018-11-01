Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 4,70 5,00 -6,00 Gübre Fabrik. 2,81 2,97 -5,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,87 0,91 -4,40 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 İskenderun Demir Çelik 6,73 6,95 -3,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,40 3,51 -3,13 Yataş 3,77 3,87 -2,58 Ereğli Demir Çelik 8,83 9,06 -2,54 Kardemir (D) 3,00 3,06 -1,96 Kordsa Teknik Tekstil 10,63 10,83 -1,85 Fenerbahçe Futbol 6,97 7,10 -1,83 Tüpraş 129,50 131,70 -1,67 Koç Holding 15,32 15,58 -1,67 İş Fin.Kir. 2,14 2,16 -0,93 Özak GMYO 2,30 2,32 -0,86 Tofaş Oto. Fab. 20,92 21,10 -0,85 Aksa Enerji 3,77 3,80 -0,79 Good-Year 3,38 3,40 -0,59 Arçelik 15,45 15,53 -0,52 Enka İnşaat 4,65 4,67 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

