Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 4,70 5,00 -6,00 Gübre Fabrik. 2,81 2,97 -5,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,87 0,91 -4,40 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 İskenderun Demir Çelik 6,73 6,95 -3,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,40 3,51 -3,13 Yataş 3,77 3,87 -2,58 Ereğli Demir Çelik 8,83 9,06 -2,54 Kardemir (D) 3,00 3,06 -1,96 Kordsa Teknik Tekstil 10,63 10,83 -1,85 Fenerbahçe Futbol 6,97 7,10 -1,83 Tüpraş 129,50 131,70 -1,67 Koç Holding 15,32 15,58 -1,67 İş Fin.Kir. 2,14 2,16 -0,93 Özak GMYO 2,30 2,32 -0,86 Tofaş Oto. Fab. 20,92 21,10 -0,85 Aksa Enerji 3,77 3,80 -0,79 Good-Year 3,38 3,40 -0,59 Arçelik 15,45 15,53 -0,52 Enka İnşaat 4,65 4,67 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Yeni sigara paketleri böyle olacak
Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum