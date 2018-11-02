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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 18:49 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,77 2,97 -6,73 Ege Endüstri 381,50 397,00 -3,90 Alarko GMYO 55,50 56,80 -2,29 Çemaş Döküm 2,99 3,06 -2,29 Soda Sanayii 6,93 7,07 -1,98 Çemtaş 6,79 6,90 -1,59 Petkim 5,16 5,22 -1,15 Emlak Konut GMYO 1,74 1,76 -1,14 Koç Holding 15,19 15,32 -0,85 Koza Altın 48,66 49,00 -0,69 Anadolu Cam 3,08 3,10 -0,65 Bera Holding 1,64 1,65 -0,61 Ülker Bisküvi 14,78 14,86 -0,54 Gözde Girişim 2,36 2,37 -0,42 Trakya Cam 3,30 3,31 -0,30 Tat Gıda 3,79 3,80 -0,26 Doğuş Otomotiv 4,69 4,70 -0,21 Şok Marketler 9,31 9,32 -0,11 TAV Havalimanları 23,50 23,52 -0,09 Turkcell 11,92 11,93 -0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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