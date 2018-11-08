Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 2,23 2,57 -13,23 Çemaş Döküm 2,73 3,04 -10,20 Tüpraş 125,60 137,50 -8,65 İhlas Holding 0,29 0,31 -6,45 Türk Hava Yolları 14,65 15,59 -6,03 Netaş Telekom. 7,07 7,50 -5,73 Kardemir (D) 2,88 3,04 -5,26 Gersan Elektrik 3,12 3,27 -4,59 İş Bankası (C) 4,06 4,25 -4,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 3,43 -4,37 Pegasus 22,22 23,08 -3,73 Koza Altın 47,04 48,84 -3,69 Eczacıbaşı İlaç 2,96 3,07 -3,58 Vestel 6,78 7,02 -3,42 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,76 -3,41 Emlak Konut GMYO 1,70 1,76 -3,41 Yataş 3,97 4,11 -3,41 TAV Havalimanları 23,22 24,02 -3,33 Sasa Polyester 8,49 8,78 -3,30 Petkim 4,98 5,15 -3,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Çikolota devi Pernigotti, Türkiye'de üretim yapacak
Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Okuyucu Yorumları 0 yorum