Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,24 4,04 -19,80 Vestel 6,45 6,78 -4,87 Tofaş Oto. Fab. 18,54 19,47 -4,78 Kartonsan 325,00 341,00 -4,69 Kordsa Teknik Tekstil 10,30 10,75 -4,19 Tüpraş 120,70 125,60 -3,90 Doğuş Otomotiv 4,61 4,79 -3,76 Ford Otosan 56,65 58,75 -3,57 Fenerbahçe Futbol 7,34 7,59 -3,29 Türk Traktör 35,00 36,10 -3,05 Migros Ticaret 15,64 16,13 -3,04 Borusan Mannesmann 8,58 8,84 -2,94 MLP Sağlık 12,75 13,13 -2,89 Gözde Girişim 2,36 2,43 -2,88 Türk Telekom 3,74 3,85 -2,86 Aksa 8,82 9,07 -2,76 TAV Havalimanları 22,58 23,22 -2,76 Hektaş 9,24 9,50 -2,74 Doğan Holding 1,14 1,17 -2,56 Deva Holding 3,50 3,59 -2,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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