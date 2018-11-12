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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 15,37 16,38 -6,17 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,69 -5,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 3,20 -5,31 Anel Elektrik 1,79 1,89 -5,29 Borusan Mannesmann 8,14 8,58 -5,13 Odaş Elektrik 2,60 2,73 -4,76 Ereğli Demir Çelik 8,68 9,10 -4,62 Tofaş Oto. Fab. 17,69 18,54 -4,58 Aksa 8,42 8,82 -4,54 Ford Otosan 54,10 56,65 -4,50 Migros Ticaret 14,96 15,64 -4,35 Halkbank 6,95 7,26 -4,27 Kardemir (D) 2,79 2,91 -4,12 MLP Sağlık 12,23 12,75 -4,08 Deva Holding 3,36 3,50 -4,00 Fenerbahçe Futbol 7,06 7,34 -3,81 Bera Holding 1,57 1,63 -3,68 Koç Holding 14,82 15,38 -3,64 Doğuş Otomotiv 4,45 4,61 -3,47 Sabancı Holding 7,34 7,60 -3,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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