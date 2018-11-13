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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,34 10,71 -3,45 İhlas Holding 0,29 0,30 -3,33 Aksa Enerji 3,15 3,25 -3,08 Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31 MLP Sağlık 11,95 12,23 -2,29 İttifak Holding 3,90 3,96 -1,52 Net Holding 2,10 2,13 -1,41 Bim Mağazalar 80,45 81,50 -1,29 Migros Ticaret 14,77 14,96 -1,27 İş GMYO 0,86 0,87 -1,15 Doğuş Otomotiv 4,40 4,45 -1,12 Ülker Bisküvi 15,20 15,37 -1,11 Kardemir (D) 2,77 2,79 -0,72 Gersan Elektrik 3,32 3,34 -0,60 Soda Sanayii 7,32 7,36 -0,54 Alarko Holding 1,95 1,96 -0,51 Coca Cola İçecek 27,76 27,90 -0,50 Alarko GMYO 53,45 53,70 -0,47 Afyon Çimento 4,53 4,55 -0,44 Enerjisa Enerji 4,80 4,82 -0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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