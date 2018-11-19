Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65 Arçelik 15,39 15,90 -3,21 Çemaş Döküm 2,05 2,10 -2,38 MLP Sağlık 11,57 11,82 -2,12 Özak GMYO 2,36 2,41 -2,07 Alarko GMYO 49,82 50,85 -2,03 Bera Holding 1,64 1,67 -1,80 GSD Holding 0,74 0,75 -1,33 Çemtaş 6,64 6,72 -1,19 Ege Endüstri 380,00 384,50 -1,17 Aksa 8,51 8,60 -1,05 Aselsan 26,94 27,22 -1,03 Ereğli Demir Çelik 8,76 8,85 -1,02 Coca Cola İçecek 28,06 28,28 -0,78 Kordsa Teknik Tekstil 10,08 10,14 -0,59 Anel Elektrik 1,78 1,79 -0,56 Tofaş Oto. Fab. 16,97 17,05 -0,47 Ford Otosan 53,90 54,10 -0,37 Anadolu Cam 2,92 2,93 -0,34 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 7,10 -0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

