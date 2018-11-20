Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,58 2,98 -13,42 Kardemir (D) 2,58 2,79 -7,53 Metro Holding 0,79 0,85 -7,06 Tekfen Holding 21,16 22,60 -6,37 İttifak Holding 3,60 3,84 -6,25 Ereğli Demir Çelik 8,23 8,76 -6,05 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,33 -6,02 TAV Havalimanları 24,52 26,06 -5,91 Doğan Holding 1,16 1,22 -4,92 Tat Gıda 3,68 3,87 -4,91 Kordsa Teknik Tekstil 9,59 10,08 -4,86 Vestel 6,05 6,34 -4,57 Yataş 3,78 3,96 -4,55 Turkcell 11,55 12,09 -4,47 Migros Ticaret 14,20 14,85 -4,38 Sabancı Holding 7,49 7,82 -4,22 İskenderun Demir Çelik 6,55 6,83 -4,10 GSD Holding 0,71 0,74 -4,05 Pegasus 22,60 23,54 -3,99 Tofaş Oto. Fab. 16,30 16,97 -3,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

