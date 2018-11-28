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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,03 5,29 -4,91 Tekfen Holding 20,04 20,90 -4,11 Coca Cola İçecek 28,12 29,14 -3,50 Gentaş 2,03 2,09 -2,87 Alarko Holding 2,11 2,17 -2,76 Metro Holding 0,74 0,76 -2,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,82 4,94 -2,43 Netaş Telekom. 7,27 7,41 -1,89 Göltaş Çimento 36,52 37,20 -1,83 Bera Holding 1,70 1,73 -1,73 Soda Sanayii 6,89 7,01 -1,71 Arçelik 15,35 15,59 -1,54 İpek Doğal Enerji 5,85 5,94 -1,52 Karsan Otomotiv 1,31 1,33 -1,50 Odaş Elektrik 2,54 2,57 -1,17 Anel Elektrik 1,78 1,80 -1,11 TAV Havalimanları 23,30 23,56 -1,10 Aksa 8,30 8,39 -1,07 Anadolu Efes 20,88 21,08 -0,95 Net Holding 2,13 2,15 -0,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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