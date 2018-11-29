Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Ereğli Demir Çelik 7,54 7,76 -2,84 Net Holding 2,07 2,13 -2,82 Vestel 6,26 6,42 -2,49 Galatasaray Sportif 1,22 1,25 -2,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,26 -2,38 Albaraka Türk 1,27 1,30 -2,31 Hürriyet Gzt. 1,03 1,05 -1,90 Türk Hava Yolları 16,95 17,23 -1,63 Afyon Çimento 4,95 5,03 -1,59 Şekerbank 1,24 1,26 -1,59 Pegasus 25,06 25,44 -1,49 Koza Altın 52,85 53,65 -1,49 Ege Endüstri 371,50 377,00 -1,46 Göltaş Çimento 36,00 36,52 -1,42 Aksa Enerji 3,11 3,15 -1,27 Anel Elektrik 1,76 1,78 -1,12 Gübre Fabrik. 2,90 2,93 -1,02 Özak GMYO 2,23 2,25 -0,89 Zorlu Enerji 1,33 1,34 -0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

