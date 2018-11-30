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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,66 2,07 -19,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,23 -4,07 Borusan Mannesmann 8,01 8,34 -3,96 Global Yat. Holding 2,73 2,84 -3,87 Anadolu Efes 21,14 21,88 -3,38 Şekerbank 1,21 1,24 -2,42 Türk Traktör 35,88 36,68 -2,18 Alarko GMYO 48,34 49,40 -2,15 Ford Otosan 54,05 55,20 -2,08 Aselsan 26,70 27,26 -2,05 Hürriyet Gzt. 1,01 1,03 -1,94 Fenerbahçe Futbol 6,79 6,92 -1,88 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,83 -1,86 Emlak Konut GMYO 1,62 1,65 -1,82 Migros Ticaret 15,66 15,92 -1,63 Turkcell 12,69 12,90 -1,63 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,32 -1,52 Doğuş Otomotiv 4,69 4,76 -1,47 Afyon Çimento 4,88 4,95 -1,41 Alarko Holding 2,14 2,17 -1,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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