Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 7,48 7,88 -5,08 Akbank 7,00 7,33 -4,50 İş Fin.Kir. 4,80 5,02 -4,38 Çemaş Döküm 1,59 1,66 -4,22 İttifak Holding 4,63 4,77 -2,94 Garanti Bankası 7,82 8,04 -2,74 Enka İnşaat 4,47 4,57 -2,19 Özak GMYO 2,17 2,21 -1,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,66 -1,81 İpek Doğal Enerji 6,02 6,13 -1,79 Anadolu Cam 2,77 2,82 -1,77 T. Halk Bankası 7,05 7,16 -1,54 İş Bankası (C) 4,12 4,18 -1,44 Trakya Cam 3,01 3,05 -1,31 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28 Ege Endüstri 369,70 373,50 -1,02 Türk Traktör 35,40 35,76 -1,01 Bera Holding 2,01 2,03 -0,99 Soda Sanayii 7,13 7,20 -0,97 Alarko Holding 2,15 2,17 -0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

