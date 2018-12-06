FİNANS

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,28 1,59 -19,50 Ereğli Demir Çelik 7,80 8,23 -5,22 Akbank 6,65 7,00 -5,00 İpek Doğal Enerji 5,77 6,02 -4,15 Yataş 4,30 4,48 -4,02 Koza Madencilik 7,64 7,94 -3,78 MLP Sağlık 12,15 12,55 -3,19 Ford Otosan 51,55 53,20 -3,10 Tat Gıda 4,06 4,18 -2,87 Gözde Girişim 2,79 2,87 -2,79 Özak GMYO 2,11 2,17 -2,76 Netaş Telekom. 7,06 7,26 -2,75 Çemtaş 6,71 6,90 -2,75 Turkcell 12,25 12,59 -2,70 Aksa Enerji 2,99 3,07 -2,61 Kartonsan 359,10 368,70 -2,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Odaş Elektrik 2,42 2,48 -2,42 Net Holding 2,02 2,07 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,07 6,22 -2,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERHerkes oradaydı!Herkes oradaydı!
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.