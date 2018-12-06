Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,28 1,59 -19,50 Ereğli Demir Çelik 7,80 8,23 -5,22 Akbank 6,65 7,00 -5,00 İpek Doğal Enerji 5,77 6,02 -4,15 Yataş 4,30 4,48 -4,02 Koza Madencilik 7,64 7,94 -3,78 MLP Sağlık 12,15 12,55 -3,19 Ford Otosan 51,55 53,20 -3,10 Tat Gıda 4,06 4,18 -2,87 Gözde Girişim 2,79 2,87 -2,79 Özak GMYO 2,11 2,17 -2,76 Netaş Telekom. 7,06 7,26 -2,75 Çemtaş 6,71 6,90 -2,75 Turkcell 12,25 12,59 -2,70 Aksa Enerji 2,99 3,07 -2,61 Kartonsan 359,10 368,70 -2,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Odaş Elektrik 2,42 2,48 -2,42 Net Holding 2,02 2,07 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,07 6,22 -2,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

