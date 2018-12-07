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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 19:05 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,28 -7,03 TAV Havalimanları 22,64 23,42 -3,33 Coca Cola İçecek 31,04 32,00 -3,00 Gentaş 2,03 2,08 -2,40 Hürriyet Gzt. 0,98 1,00 -2,00 Anadolu Efes 21,10 21,52 -1,95 Mavi Giyim 37,28 37,98 -1,84 Tofaş Oto. Fab. 17,60 17,88 -1,57 Bera Holding 2,11 2,14 -1,40 Ülker Bisküvi 15,83 16,05 -1,37 Tekfen Holding 20,58 20,86 -1,34 T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28 Türk Hava Yolları 16,19 16,39 -1,22 Pegasus 24,36 24,60 -0,98 Bim Mağazalar 83,85 84,50 -0,77 Zorlu Enerji 1,29 1,30 -0,77 Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76 Çemtaş 6,66 6,71 -0,75 Emlak Konut GMYO 1,61 1,62 -0,62 İttifak Holding 4,69 4,71 -0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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