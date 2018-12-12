Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 4,62 5,25 -12,00 Türk Traktör 35,74 40,10 -10,87 Gersan Elektrik 3,05 3,32 -8,13 Gözde Girişim 2,67 2,87 -6,97 İttifak Holding 3,20 3,43 -6,71 Pegasus 22,58 24,20 -6,69 Aksa Enerji 2,70 2,89 -6,57 GSD Holding 0,78 0,83 -6,02 Doğuş Otomotiv 4,20 4,46 -5,83 Halkbank 6,71 7,11 -5,63 Odaş Elektrik 2,20 2,33 -5,58 Tat Gıda 3,86 4,08 -5,39 Netaş Telekom. 6,75 7,13 -5,33 Doğan Holding 1,08 1,14 -5,26 Şekerbank 1,11 1,17 -5,13 Park Elek.Madencilik 2,42 2,55 -5,10 Alarko Holding 2,07 2,18 -5,05 Hürriyet Gzt. 0,95 1,00 -5,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 3,03 -4,95 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 4,86 -4,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

