Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,95 1,18 -19,49 Gentaş 1,87 1,95 -4,10 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Şok Marketler 10,94 11,25 -2,76 Coca Cola İçecek 30,00 30,80 -2,60 Ege Endüstri 360,70 369,00 -2,25 Türk Traktör 35,16 35,74 -1,62 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Emlak Konut GMYO 1,53 1,55 -1,29 Anel Elektrik 1,57 1,59 -1,26 Pegasus 22,32 22,58 -1,15 Turkcell 12,53 12,64 -0,87 Ülker Bisküvi 15,68 15,81 -0,82 Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78 İhlas Gayrimenkul 1,28 1,29 -0,78 Global Yat. Holding 2,95 2,97 -0,67 Tümosan Motor ve Traktör 4,60 4,62 -0,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 2,88 -0,35 Gübre Fabrik. 2,89 2,90 -0,34 Akbank 6,42 6,44 -0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

