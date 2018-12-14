Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96 Çemaş Döküm 0,83 0,95 -12,63 Odaş Elektrik 2,06 2,20 -6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,87 -5,57 Global Yat. Holding 2,80 2,95 -5,08 Kardemir (D) 2,15 2,26 -4,87 İpek Doğal Enerji 5,53 5,81 -4,82 Gersan Elektrik 2,94 3,08 -4,55 Vestel 5,50 5,75 -4,35 Koza Madencilik 7,59 7,93 -4,29 Türk Telekom 3,71 3,87 -4,13 Aselsan 23,88 24,86 -3,94 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,28 -3,91 Aksa Enerji 2,62 2,72 -3,68 Şekerbank 1,08 1,12 -3,57 Eczacıbaşı İlaç 2,79 2,89 -3,46 Şişe Cam 5,36 5,55 -3,42 Türk Traktör 33,96 35,16 -3,41 Sasa Polyester 8,17 8,45 -3,31 Netaş Telekom. 6,55 6,77 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

