Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96 İş Fin.Kir. 4,30 5,02 -14,34 İttifak Holding 3,06 3,45 -11,30 Odaş Elektrik 1,88 2,06 -8,74 Anadolu Efes 20,34 21,48 -5,31 Mavi Giyim 32,60 33,86 -3,72 Göltaş Çimento 37,32 38,60 -3,32 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Vakıflar Bankası 3,69 3,81 -3,15 Yataş 4,06 4,18 -2,87 Aksa 7,23 7,44 -2,82 Gersan Elektrik 2,86 2,94 -2,72 Anadolu Cam 2,57 2,64 -2,65 Arçelik 15,25 15,66 -2,62 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,12 7,30 -2,47 Aksa Enerji 2,56 2,62 -2,29 Alarko GMYO 45,08 46,12 -2,25 Tofaş Oto. Fab. 16,14 16,50 -2,18 Aselsan 23,36 23,88 -2,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

