Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,78 7,22 -19,94 Çemaş Döküm 0,80 0,99 -19,19 Fenerbahçe Futbol 6,89 7,15 -3,64 Anadolu Cam 2,49 2,57 -3,11 Soda Sanayii 7,40 7,61 -2,76 Mavi Giyim 31,92 32,60 -2,09 Tüpraş 122,30 124,80 -2,00 Ege Endüstri 347,90 355,00 -2,00 Şişe Cam 5,23 5,31 -1,51 İskenderun Demir Çelik 5,55 5,63 -1,42 Koza Altın 51,80 52,50 -1,33 Coca Cola İçecek 29,00 29,38 -1,29 Sasa Polyester 7,93 8,03 -1,25 Gentaş 1,78 1,80 -1,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 2,73 -1,10 İpek Doğal Enerji 5,50 5,55 -0,90 Hektaş 9,13 9,20 -0,76 Gübre Fabrik. 2,78 2,80 -0,71 Türk Traktör 33,34 33,56 -0,66 Göltaş Çimento 37,08 37,32 -0,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

