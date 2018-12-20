Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,98 5,54 -10,11 Göltaş Çimento 14,42 15,08 -4,38 Karsan Otomotiv 1,27 1,31 -3,05 Sasa Polyester 8,35 8,61 -3,02 Doğan Holding 1,06 1,09 -2,75 Anadolu Cam 2,53 2,60 -2,69 Ereğli Demir Çelik 7,44 7,64 -2,62 Şekerbank 1,14 1,17 -2,56 Odaş Elektrik 2,00 2,05 -2,44 Tekfen Holding 21,92 22,42 -2,23 Hektaş 9,05 9,23 -1,95 Petkim 5,18 5,28 -1,89 Aselsan 23,54 23,98 -1,83 Garanti Bankası 8,17 8,32 -1,80 Vestel 5,64 5,74 -1,74 Enka İnşaat 4,53 4,61 -1,74 Good-Year 3,44 3,50 -1,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 2,71 -1,48 Tüpraş 121,20 123,00 -1,46 Sabancı Holding 7,57 7,68 -1,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

