Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 25,16 26,26 -4,19 İş GMYO 1,00 1,04 -3,85 Enka İnşaat 4,86 5,01 -2,99 Anadolu Efes 20,12 20,70 -2,80 Bim Mağazalar 83,75 86,10 -2,73 Petkim 5,04 5,18 -2,70 Odaş Elektrik 1,81 1,86 -2,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44 Afyon Çimento 4,92 5,04 -2,38 Kardemir (D) 2,51 2,57 -2,33 Ereğli Demir Çelik 8,86 9,06 -2,21 Vestel 10,27 10,50 -2,19 Park Elek.Madencilik 2,69 2,75 -2,18 İttifak Holding 3,64 3,72 -2,15 Tümosan Motor ve Traktör 5,03 5,14 -2,14 Koza Altın 47,66 48,68 -2,10 Tat Gıda 4,29 4,38 -2,05 Alarko Holding 2,88 2,94 -2,04 Netaş Telekom. 8,17 8,34 -2,04 Trakya Cam 3,86 3,94 -2,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

