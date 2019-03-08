Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,58 1,72 -8,14 Türk Traktör 35,16 37,16 -5,38 Migros Ticaret 15,82 16,67 -5,10 Ülker Bisküvi 20,28 21,24 -4,52 Türk Hava Yolları 13,21 13,70 -3,58 Şok Marketler 9,46 9,81 -3,57 Çelebi 63,75 66,00 -3,41 T.S.K.B. 0,87 0,90 -3,33 Netaş Telekom. 7,67 7,92 -3,16 Pegasus 30,04 30,98 -3,03 GSD Holding 1,02 1,05 -2,86 Deva Holding 3,74 3,84 -2,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,17 -2,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,82 -2,49 Alarko GMYO 47,98 49,20 -2,48 Mavi Giyim 40,50 41,50 -2,41 Odaş Elektrik 1,63 1,67 -2,40 TAV Havalimanları 24,44 24,98 -2,16 Akbank 6,37 6,51 -2,15 Coca Cola İçecek 34,74 35,50 -2,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

