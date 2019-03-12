FİNANS

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50 Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07 Albaraka Türk 1,43 1,52 -5,92 MLP Sağlık 12,60 13,10 -3,82 Net Holding 1,95 2,02 -3,47 Anadolu Efes 19,80 20,38 -2,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52 Ülker Bisküvi 19,73 20,20 -2,33 Gözde Girişim 3,42 3,50 -2,29 Vestel 11,31 11,57 -2,25 Şok Marketler 8,98 9,18 -2,18 Anadolu Cam 3,06 3,12 -1,92 Gübre Fabrik. 3,10 3,15 -1,59 Park Elek.Madencilik 2,51 2,55 -1,57 Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47 İndeks Bilgisayar 7,80 7,91 -1,39 İttifak Holding 3,61 3,66 -1,37 Arçelik 19,85 20,10 -1,24 İş Bankası (C) 5,96 6,03 -1,16 T.S.K.B. 0,86 0,87 -1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık""Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"
THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındıTHY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Tatile çıkacaklar dikkat!

Tatile çıkacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.