Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,80 0,98 -18,37 MLP Sağlık 13,01 13,56 -4,06 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,90 -3,33 Turkcell 13,31 13,70 -2,85 İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44 Otokar 118,70 121,50 -2,30 Ege Endüstri 474,00 482,00 -1,66 Doğan Holding 1,25 1,27 -1,57 Kartonsan 364,20 369,90 -1,54 Arçelik 19,12 19,40 -1,44 Anadolu Efes 20,34 20,62 -1,36 Mavi Giyim 41,50 41,98 -1,14 Eczacıbaşı Yatırım 8,27 8,36 -1,08 Net Holding 1,86 1,88 -1,06 Koç Holding 18,20 18,38 -0,98 GSD Holding 1,09 1,10 -0,91 Ford Otosan 50,60 51,00 -0,78 Şok Marketler 9,10 9,17 -0,76 Soda Sanayii 7,86 7,92 -0,76 Enka İnşaat 4,90 4,93 -0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

