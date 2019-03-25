Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,95 1,01 -5,94 Türk Telekom 4,56 4,79 -4,80 Garanti Bankası 8,74 9,18 -4,79 Polisan Holding 3,26 3,42 -4,68 Akbank 6,08 6,36 -4,40 MLP Sağlık 12,65 13,22 -4,31 İş GMYO 0,94 0,98 -4,08 Vakıflar Bankası 4,95 5,16 -4,07 Global Yat. Holding 3,36 3,50 -4,00 Yataş 5,15 5,35 -3,74 Kerevitaş Gıda 1,55 1,61 -3,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,11 -3,60 Parsan 9,45 9,80 -3,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 2,96 -3,38 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,53 -3,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18 Gersan Elektrik 2,15 2,22 -3,15 Sabancı Holding 8,19 8,45 -3,08 Tekfen Holding 25,16 25,94 -3,01 Net Holding 1,79 1,84 -2,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

