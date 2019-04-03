Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45 Soda Sanayii 7,25 7,46 -2,82 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Odaş Elektrik 1,56 1,59 -1,89 Otokar 104,30 106,10 -1,70 Global Yat. Holding 3,08 3,13 -1,60 Fenerbahçe Futbol 7,40 7,50 -1,33 Tüpraş 130,90 132,60 -1,28 Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10 Şok Marketler 9,35 9,45 -1,06 Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92 TAV Havalimanları 24,74 24,96 -0,88 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,45 -0,69 Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68 Netaş Telekom. 8,10 8,15 -0,61 Net Holding 1,75 1,76 -0,57 Koza Altın 40,88 41,08 -0,49 Türk Traktör 30,80 30,94 -0,45 Alarko Holding 2,49 2,50 -0,40 Şişe Cam 5,63 5,65 -0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

