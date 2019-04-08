Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58 TAV Havalimanları 25,18 26,36 -4,48 Mavi Giyim 37,94 39,48 -3,90 Net Holding 1,73 1,80 -3,89 Alarko Holding 2,50 2,60 -3,85 Tat Gıda 4,26 4,43 -3,84 Metro Holding 0,78 0,81 -3,70 Türk Telekom 4,34 4,50 -3,56 Polisan Holding 3,26 3,38 -3,55 Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53 Pegasus 28,54 29,56 -3,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Göltaş Çimento 10,21 10,56 -3,31 Bim Mağazalar 79,05 81,70 -3,24 Akbank 6,37 6,58 -3,19 GSD Holding 0,91 0,94 -3,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18 MLP Sağlık 12,81 13,22 -3,10 Netaş Telekom. 7,86 8,11 -3,08 Anadolu Efes 19,19 19,80 -3,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

